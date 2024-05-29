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Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та рівненський Верес.

Кам'янець-подільський Епіцентр та рівненський Верес зіграють перший перехідний матч української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег у Києві.

Сергій Нагорняк, після поразки від київського Лівого берега (1:2), залучив до стартового складу Мороза до центру оборони, тоді як Ліповуз гратиме в опорній зоні.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (2:1), використав із перших хвилин Мрвальєвича до пари нападників із Яго.

Епіцентр: Чернобай — Кристін, Мороз, Григоращук, Климець — Миронюк, Ліповуз — Бендера, Беженар, Стень — Кравчук.

Запасні: Жмурко, Бушняк, Жмуйда, Козловський, Глущук, Ляшенко, Полюлях, Алібеков.



Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Шастал, Кучеров, Кухарук, Дахновський — Яго, Мрвальєвич.

Запасні: Ющишин, Кулик, Гакман Жуліо Сезар, Шевченко, Банада, Годя, Шарай, Гайдучик, Янаков, Шестаков, Балан.



Гра Епіцентр — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.