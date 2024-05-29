Україна

Football.ua представляє прев'ю перших поєдинкiв за право грати в УПЛ, якi відбудуться 29 травня.

ЕПIЦЕНТР — ВЕРЕС

СЕРЕДА, 29 ТРАВНЯ, 15:30. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, СТАДІОН ІМ. ТОНКОЧЕЄВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Запитання номер нуль: хвилина мовчання перед матчем буде?

Футбольний клуб називається “Епіцентр” не через, наприклад, близькість до географічного центру України (він грає у Кам'янці-Подільському), а через спонсорство знаменитої мережі гіпермаркетів. Сім'я Герег придбала скромний клуб “Дунаївці” з однойменного містечка на Хмельниччині п'ять років тому, потім перевезла його до одного з найдавніших міст України, перейменувала – і, як бачимо, навіть повномасштабне вторгнення не завадило їм довести клуб до стикових матчів за право грати в УПЛ.

У лавах Епіцентру найбільш відомі колишній динамівець Ахмед Алібеков, який їздив в оренду до чеського Словану, та “гірник” Сергій Гринь, який їздив у датський Вайле – але вони рідко виходять на поле. Найзнайоміше, причому дуже різним поколінням фанатів, обличчя можна побачити біля брівки. Сергій Нагорняк довго і непогано грав у вищій лізі України, потім став українським Гарі Невіллом в ефірах футбольних телепрограм – але жоден клуб не довіряв йому посаду головного тренера. Епіцентр дав йому можливість зробити наступний після молодіжних збірних України крок у кар'єрі – і зараз для Нагорняка наступають, мабуть, найважливіші матчі тренерського життя.

Втім, ресурси та, як наслідок, шанси Епіцентру не варто переоцінювати. За сезон, який у першій лізі складає 28 матчів, команда Нагорняка здобула лише 11 перемог – і від того ж Лівого Берега відстала на 10 пунктів. На додачу до цього Епіцентр просто слабко (одне очко в трьох матчах) провів кінцівку сезону – так що Верес, який йде в останньому турі, застрибнув з 14-го на 13-е місце, повинен бути задоволений суперником. Відмінна форма рівнян на фініші сезону та їхнє вміння обігравати якраз рівних собі (перемогли і Минай, і Металіст 1925, і Чорноморець, і Оболонь) роблять їх явними фаворитами протистояння.

І все ж таки головне питання щодо матчу стосується хвилини мовчання. Вчора з-під завалів харківського Епіцентру дістали вісімнадцяту людину, яка стала жертвою російського теракту. Сім'я Герег має можливість оплачувати іміджеві проекти лише завдяки таким клієнтам, як відвідувачі харківського “Епіцентру” – і це буде найменшою повагою, яку можна до них виявити.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Чернобай, Григоращук, В. Кристін, Жмуйда, Климець, Миронюк, С. Кристін, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук

Верес: Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян, Кучеров, Кухарук, Дахновський, Яго, Шастал, Гайдучик

прогноз 0:1

ОБОЛОНЬ - ЛIВИЙ БЕРЕГ

СЕРЕДА, 29 ТРАВНЯ, 18:00. "ОБОЛОНЬ", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А в іншому стиковому матчі на нас чекає київське дербі! Той випадок, коли знак оклику ставиш із задоволенням: від дуелі Оболоні та Лівого Берега вайби старого доброго англійського футболу, в якому умовні Вест Гем і Брентфорд б'ються за честь кожен свого району. І, звісно, будь-які “дербі” за участю Динамо дербі не є: це з самого початку вулиця з одностороннім рухом, де половина команди суперників із дитинства за киян.

Як Верес має бути радий, що в останньому турі піднявся на один рядок, так і Оболонь має пред'являти собі претензії за те, що програшем Олександрії вийшла на Лівий Берег. Ця команда набагато амбіційніша за футбольний Епіцентр і серйозно націлена грати у вищій лізі – не просто так вона цього сезону надала можливість проводити домашні матчі мало не половині УПЛ.

Той рідкісний випадок, коли обличчя команди непогано характеризує різниця забитих та пропущених. “+38” – це на одному рівні з Шахтарем і трохи гірше за Динамо, при тому, що в УПЛ грають на два матчі більше. Вiталiй Первак поставив команді цікавий, атакуючий футбол, який дозволяє суперникам на кшталт Ниви, Кремня, Вікторії забивати по п'ять-шість, а з Карпатами грати 3:3.

І це, між іншим, повна протилежність тому, що являє собою Оболонь – команда, яка має з відривом найгіршу результативність у лізі. 18 голів у тридцяти матчах – це називається “дивно, що не вилетіли напряму”. Оборона у “пивоварів” хороша, тому й б'ються досі: п'ятнадцяте місце вони випередили на одне очко, а два останні пункти у регулярному сезоні заробили нульовими нічиїми.

Не кращі справи у Оболоні, якщо коротко. За всієї умовності статусів господаря, диспозиція диктує бажання досягти результату у першій грі, щоб мати фору перед виїздом на “Лівий Берег” – але ресурсу в атаці у “пивоварів” мало. Звісно, в контексті цього особливо важливо, кого Іващенко визначить у ворота: Федорiвського, Кичака чи Рибку. Будь-яка помилка може коштувати місця у вищій лізі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Кичак, Чернов, Дубко, Карась, Грисьо, Мединський, Черненко, Мороз, Суханов, Краснопір, Тарануха Лівий Берег: Чеботарьов, Дударенко, Соколов. Слотюк, Швець, Співаков, Дедух, М. Когут, Синиця, Сухоручко, Войцеховський