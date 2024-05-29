Україна

Мешканці спального мікрорайону на півночі Києва сьогодні святкують проміжний успіх власної команди.

Утриматись серед учасників української Прем’єр-ліги з першої спроби виходить не в кожного клубу. Київська Оболонь повернулась до "еліти" нашого футболу, проте вже за підсумком сезону опинилась у зоні перехідних матчів на третій із кінця позиції турнірної таблиці. Не прямий виліт — і те добре, бо залишалась можливість провести двоматчеву серію протистоянь проти представника Першої ліги й завдання на сезон, за великим рахунком, можна було вважати виконаним.

Але плани "пивоварів" мало бентежили Лівий Берег, який програв конкуренцію львівським Карпатам та петровському Інгульцю за дві прямих путівки до УПЛ, проте спокійно залишив за собою третій рядок у другому за силою дивізіоні. Протилежною була історія порятунку Оболоні, що робило її позиції перед дуеллю не такими й упевненими, як могло здатись на перший погляд. А ще це було дербі двох берегів столиці, що вже тягнуло на цікаву афішу.

Однак ванто було додавати до цієї гри хоч якийсь попереджувальний знак про те, що особливо яскравого видовища не передбачається. Це була гра м’язів, гра силової боротьби, гра фізичної витривалості, гра загартованості характеру, але аж ніяк не футбол у тому баченні, який міг би заохотити глядачів до перегляду. Хто витримав — той побачив усе, що тільки могла передбачати ця гра. Навіть забитий м’яч. І байдуже, що на нього ми очікували майже годину. Перший тайм Оболоні при цьому відверто не вдався. Були спроби закидати чужий штрафний майданчик фланговими передачами у фірмовому стилі, але у відповідь полетіла не просто така сама кількість спроб, а ще й із значно більшим рівнем небезпеки.

Момент Співакова посеред першої половини — довкола нього все крутилось, але Рибка не припав пилом за часи перебування в резерві й дуже якісно склався під різкий удар головою від суперника. А ще була ціла купа стандартів, переважну частину з яких складали кутові. Ні для кого не стало новиною, що Оболонь і забила в підсумку єдиний м’яч у цій зустрічі саме після подачі від кута поля. На 53 хвилині забив Мороз, а святкували неначе всі присутні.

Бо було якесь сміливе побажання, аби ця гра розкрилась. Однак ні. Боротьба, фоли, жовті картки, суперечки, трохи емоцій — куди ж без цього в дербі. Вогню, щоправда, трохи не вистачило. Гості намагались щось із цим зробити на останніх хвилинах, але витиснули із себе, так само за підсумком стандартів, лише кілька неточних ударів. Дуелі, поки що, складаються на користь команд УПЛ.

Матч-відповідь поміж київськими Лівим Берегом та Оболонню відбудеться 2 червня, о 16:00.— Лівий Берег 1:0Мороз, 53Рибка — Грисьо (Чернов, 46), Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз (Запорожець, 84) — Мединський, Груша (Нагієв, 84) — Суханов (Тарануха, 69), Краснопір (Слободян, 84).Механів — Астахов, Слотюк, Самар, Сіднней — М. Когут (Мисик, 86), Співаков, Дедух — Синиця (Соколов, 87), Сухоручко (Литовченко, 87), І. Когут (Войцеховський, 10, Петренко, 86).Попередження: Мороз, Дедух — Сіднней