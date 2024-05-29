Україна

Костянтин Караманіц підбив підсумки сезону в чемпіонаті України.

Після переможного поєдинку 30-го туру української Прем'єр-ліги над Минаєм (3:0) а новій трибуні стадіону Гірник у Кривому Розі відбулась урочиста церемонія нагородження криворізького Кривбасу, який став "бронзовим" призером сезону в чемпіонаті країни.

Президент "червоно-білих" Костянтин Караманіц поділився враженнями від кампанії-2023/24 у виконанні його команди та подякував Збройним силам України за захист нашої країни від російських загарбників.

"Дякую усім. Хлопцям, які зараз на фронті, які дали нам цю можливість, щоб ми провели цей чемпіонат. Дякую нашому рідному місту, у якого 25 травня День народження, дякую йому за підтримку.

Коли ми обʼєднані, ми зможемо перемогти будь-якого ворога. Ворог у нас зараз один, і ми всі це розуміємо. Дякую нашій команді, яка у такий важкий час працювала та зростала", — цитує слова Костянтина Караманіца офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, що криворізький Кривбас на правах "бронзового" призера стартує у наступному розіграші Ліги Європи з третього кваліфікаційного раунду.