Україна

Коментар від тренера стосовно роботи у національній збірній.

Сергій Ребров висловив думку стосовно матчу з Німеччиною.

"Я пам’ятаю всі матчі збірної. Це дійсно велика відповідальність", — цитує тренера офіційний сайт УАФ.

"Перший матч справді був цікавим. Ми здобули важливу впевненість у своїх силах.

Чи змінилася збірна України за рік? Я не знаю, мені важко порівнювати, бо я не працював до цього. Я вважаю, що всі гравці працюють з цікавістю, мені також цікаво працювати з гравцями. Я сподіваюсь, що ми отримуємо задоволення від роботи разом".

Товариський матч між Україною та Німеччиною відбудеться 3 червня о 21:45 за київським часом.