Коментар від тренера стосовно роботи у національній збірній.
Сергій Ребров, Getty Images
31 травня 2024, 20:35
Сергій Ребров висловив думку стосовно матчу з Німеччиною.
"Я пам’ятаю всі матчі збірної. Це дійсно велика відповідальність", — цитує тренера офіційний сайт УАФ.
"Перший матч справді був цікавим. Ми здобули важливу впевненість у своїх силах.
Чи змінилася збірна України за рік? Я не знаю, мені важко порівнювати, бо я не працював до цього. Я вважаю, що всі гравці працюють з цікавістю, мені також цікаво працювати з гравцями. Я сподіваюсь, що ми отримуємо задоволення від роботи разом".
Товариський матч між Україною та Німеччиною відбудеться 3 червня о 21:45 за київським часом.