Україна провела перше тренування в Німеччині

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завтра наша команда продовжать роботу на першому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в режимі дворазових тренувань.

Після прибуття та обіду гравці збірної України мали близько двох годин для відпочинку, після чого вирушили на заняття на полі клубу Ельтерсдорф з баварського міста Ерлангена, що виступає у пʼятому за рангом дивізіоні німецького клубного футболу.

Після розминки та бігової роботи, в якій узяли участь усі 24 гравці, присутні наразі в розташуванні "синьо-жовтих", хлопці виконали вправи на техніку роботи з мʼячем.

Після цього головний тренер Сергій Ребров розділив команду на групи для ігрових серій із тактичними завданнями. У цій частині тренування індивідуально працювали Георгій Судаков та Віталій Миколенко, які завершують процес реабілітації після раніше отриманих ушкоджень. Поки що медичний штаб поступово підводить гравців до роботи в загальній групі.

Завтра наша команда продовжать роботу на першому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в режимі дворазових тренувань.