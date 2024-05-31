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  • Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    31 травня 2024, 00:58

    Україна провела перше тренування в Німеччині

    Завтра наша команда продовжать роботу на першому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в режимі дворазових тренувань.

    Гравці збірної України, фото: УАФ
    Гравці збірної України, фото: УАФ 31 травня 2024, 00:58

    Після прибуття та обіду гравці збірної України мали близько двох годин для відпочинку, після чого вирушили на заняття на полі клубу Ельтерсдорф з баварського міста Ерлангена, що виступає у пʼятому за рангом дивізіоні німецького клубного футболу.

    Після розминки та бігової роботи, в якій узяли участь усі 24 гравці, присутні наразі в розташуванні "синьо-жовтих", хлопці виконали вправи на техніку роботи з мʼячем.

    Після цього головний тренер Сергій Ребров розділив команду на групи для ігрових серій із тактичними завданнями. У цій частині тренування індивідуально працювали Георгій Судаков та Віталій Миколенко, які завершують процес реабілітації після раніше отриманих ушкоджень. Поки що медичний штаб поступово підводить гравців до роботи в загальній групі.

    Завтра наша команда продовжать роботу на першому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в режимі дворазових тренувань. 

    Нагадаємо, вже 3 червня, у Нюрнберзі, Україна проведе перший спаринг перед чемпіонатом Європи, де нам протистоятиме збірна Німеччини, яка є господарем турніру. 

    Команди

    Україна

    Джерела

    УАФ

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