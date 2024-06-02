Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Лівий берег та Оболонь.

Київські Лівий берег та Оболонь у другому дербі берегів столиці розіграють право на участь у наступному розіграші української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег на тлі перемоги "пивоварів" у першій зустрічі 1:0.

Микола Лавренко, у порівнянні з тією грою, залучив до стартового складу Астахова на правому фланзі оборони, тоді як Соколов та Мисик гратимуть на флангах півзахисту, а Литовченко та Петренко розташуються в парі нападників.

Валерій Іващенко, у свою чергу, використав із перших хвилин Чернова праворуч у захисті, тоді як Тарануха долучиться до нападу.

Лівий берег: Механів — Астахов, Слотюк, Самар, Сіднней — Соколов, Співаков, Дедух, Мисик — Литовченко, Петренко.

Запасні: Чеботарьов, Сташків, Дударенко, Швець, Якимів, Андрієшин, Биков, Сердюк, М. Когут, Синиця, Войцеховський Сухоручко.



Оболонь: Рибка — Чернов, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Мединський, Груша — Суханов, Тарануха.

Запасні: Кичак, Марченко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Запорожець, Вишневський, Краснопір, Козлов, Корх, Лях, Лящук.



Гра Лівий берег — Оболонь почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.