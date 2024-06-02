Україна

Football.ua представляє прев'ю других поєдинкiв за право грати в УПЛ, якi відбудуться 2 червня.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ОБОЛОНЬ

НЕДIЛЯ, 2 ЧЕРВНЯ, 16:00. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Насамперед, поділюся подивом (це м'яке формулювання), що два вирішальні стикові поєдинки не розходяться за часом.

Усю другу половину сезону УПЛ чудово розводила не те що два, а три матчі на день, ставила ігри на слоти о 13:00, 15:30 та 18:00. Зараз, коли для двох команд вищої ліги разом із двома командами першої настає момент істини, вони грають так, що як мінімум другий тайм (а як максимум, другий тайм, овертайм, серія пенальті) київського дербі за часом налізе на грі Вереса та Епіцентру.

Як це взагалі можливо? Ці ігри мають стати своєрідною кульмінацією і точно – фінішом для сезону українського футболу. Подібні ігри (“стики”, фінали плей-офф, різні їх комбінації) чудово продаються в топ-лігах – і лише в Україні потрібно зробити щось абсолютно безглузде, щоб це було максимально незручно дивитися.

А київське дербі, тим часом, має всі шанси в овертайми та серію пенальті піти. Лівий Берег збудував такий класний стадіон, що половина вищої ліги цього сезону приходила до них на уклін, щоб грати номінально домашні матчі саме тут. Зоря, Металіст 1925, Шахтар, Чорноморець періодично чи постійно грали саме на арені “Лівий берег” – і чотири дні тому Епіцентр провів тут “домашній” матч плей-офф. Зі справжніми господарями на полі трибуни стадіону готові організувати підтримку, гідну справжнього дербі.

Але Оболонь має суто ігрові козирі. Перша гра показала, що “пивоварам” під силу стримати всі козирі атаки суперника. Важливо розуміти: ні про яке “перегравання суперника” навіть не йшлося. Оболонь просто звела гру до єдиноборств та мінімуму моментів – і в такій грі (грі не те що на “тотал менше 2,5”, а на “тотал менше 1,5”) свій шанс реалізувала.

Що сказати: цікаво буде подивитися, що вигадали на лівому березі, щоб обіграти команду з правого. Але загалом, майже будь-який розклад означає боротьбу, боротьбу і ще раз боротьбу. Оболонь, звичайно ж, віднесеться до цих 1:0 як до чудового приводу ще більше піти в оборону та залишати ще менше простору шансів та суперників. Дербі, зрештою, на те і дербі, щоб у ньому карток було більше, ніж моментів – цього сезону і севільське, і римське, і мерсісайдське дербі перетворювалися на ристалище. Тож чекаємо на справжній футбольний бій з місцем у вищій лізі на кону.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лівий Берег: Механів — Астахов, Слотюк, Самар, Сіднней — М. Когут, Співаков, Дедух — Синиця, Сухоручко, І. Когут.

Оболонь: Рибка — Грисьо, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Мединський, Груша — Суханов, Краснопір

прогноз 1:0

ВЕРЕС — ЕПIЦЕНТР НЕДIЛЯ, 2 ЧЕРВНЯ, 17:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Ну, а в другому матчі, треба визнати, є явний фаворит. Тут, щоправда, треба в пояс поклонитися капітанові, який врятував Верес від дуже великих проблем.

Шкода, що серіал “Футболіст”, який знімався ще минулого сезону, закрився – це сюжет якраз для нього. Богдан Когут, хоч і носить капітанську пов'язку, по ходу сезону програв конкуренцію, причому сидів “під” двома різними воротарями: Пастом та Ющишиним. Тільки через їхні травми він повернувся в основу – і диво-сейвом врятував Верес за рахунку 0:1.

І саме завдяки цьому завдання Вереса стає набагато простішим. Після того сейва Верес і встиг відігратися, сьогодні його влаштує будь-яка перемога. Звичайно, Епіцентр непогано боровся, особливо як для команди, яка замість Кам'янця-Подільського грала у Києві – але, вибачте, це також його проблеми. Просто стадіон, на якому Епіцентр відіграв сезон першої ліги, не підходить для матчів як “стиків”, так і УПЛ – і це велике питання, чи готова команда Нагорняка до УПЛ у принципі. Клуб із такими спонсором та назвою міг би і побудувати щось масштабне.

Ну а Верес уже побудував. Зовсім недавно, ще протягом минулого сезону добудовував свій “Авангард” – але тепер у нього дуже затишна і одна з найатмосферніших у всій лізі арена. Це допомагає Вересу принаймні у матчах із рівними собі: Минай рівняни обіграли 3:1, Оболонь 3:0, а якщо згадувати конкретно матчі “стиків”, то стає зовсiм цікаво. Рік тому рівняни в першому матчі плей-офф програли 0:1 Металургу – тому самому запорізькому Металургу, який зараз дуже близький до вильоту в другу лігу – але у грі у відповідь рахунок після півгодини гри був 3:0. Закінчили 6:1, а в ході матчу було і 6:0.

Епіцентру буде складно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Шастал, Кучеров, Банада, Дахновський — Яго, Мрвальєвич

Епіцентр: Чернобай — Кристін, Мороз, Григоращук, Климець — Миронюк, Ліповуз — Бендера, Беженар, Стень — Кравчук