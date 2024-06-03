Україна

Кадрові зміни в колективі з Черкащини.

Черкаський ЛНЗ цього сезону дебютував у складі учасників української Прем’єр-ліги й фінішував на сьомій сходинці турнірної таблиці.

Сезон для колективу Олега Дулуба можна вважати вдалим, однак одразу після його завершення "бузкові" здивували кадровими змінами на керівній посаді клубу.

Андрій Полтавець залишав пост президента ЛНЗ, про що команда з Черкас оголосила в понеділок, 3 червня.

Функціонер очолив колектив у 2006 році, після чого клуб під його керівництвом подолав шлях від змагань Черкаської області до рівня УПЛ та отримав професійний статус у 2021 році.

Окрім цього, у грудні 2021 року Полтавець очолив Черкаську обласну асоціацію футболу, а в січні 2024 року був обраний членом Виконкому Української асоціації футболу.

Повідомляється, що тепер уже колишній президент ЛНЗ буде займатись саме адміністративною діяльністю.