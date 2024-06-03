Україна

Бразилець врешті решт дебютує за "гірників"?

Бразильський правий латераль Шахтаря Вінісіус Тобіас, який останні два сезони провів на правах оренди у мадридському Реалі, повернеться у донецький клуб. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "вершкові" вирішили не використовувати прописану "клаусулу" в орендній угоді у розмірі 18 млн. євро.

Зазначається, що 20-річний бразилець повернеться до Шахтаря та проведе разом з командою підготовчий тренувальний збір перед початком нового сезону.

Чинний контракт гравця з "гірниками" розрахований до 30 червня 2026 року.

За два сезони Вінісіус Тобіас у складі основної команди мадридського Реала провів один матч у Кубку Іспанії. За другу команду "вершкових" Реал Кастілья він загалом відіграв 61 матч та віддав вісім результативних передач.