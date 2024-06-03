Тобіас, getty images
03 червня 2024, 16:54
Бразильський правий латераль Шахтаря Вінісіус Тобіас, який останні два сезони провів на правах оренди у мадридському Реалі, повернеться у донецький клуб. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "вершкові" вирішили не використовувати прописану "клаусулу" в орендній угоді у розмірі 18 млн. євро.
Зазначається, що 20-річний бразилець повернеться до Шахтаря та проведе разом з командою підготовчий тренувальний збір перед початком нового сезону.
Чинний контракт гравця з "гірниками" розрахований до 30 червня 2026 року.
За два сезони Вінісіус Тобіас у складі основної команди мадридського Реала провів один матч у Кубку Іспанії. За другу команду "вершкових" Реал Кастілья він загалом відіграв 61 матч та віддав вісім результативних передач.