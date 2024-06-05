Україна

Чергова "братерська" зв’язка зникла в Рівному.

Рівненський Верес наприкінці цього сезону відчайдушно боровся за виживання в українській Прем’єр-лізі й за підсумком дуелі проти кам’янець-подільського Епіцентру зберіг місце в "еліті".

Після цього "червоно-чорні" почали працювати над формуванням складу на наступний футбольний рік і в першу чергу вирішили розчистити власну кадрову ротацію.

Клуб завершив трудові взаємини з 27-річним нападником Станіславом Шараєм, який другу частину сезону проводив у оренді в складі сумської Вікторії, тоді як до цього забив два голи та віддав один гольовий пас у 10 зіграних матчах.

Також Верес залишив 29-річний центральний захисник Василь Курко, на рахунку якого 28 появ на полі за сезон.