Україна

Захисник виступав у Черкасах упродовж останнього сезону.

Досвідчений український центральний захисник Максим Ковальов за підсумками сезону-2022/23 вилетів до Першої ліги в складі петровського Інгульця, після чого останню кампанію провів у розташуванні дебютанта національної першості, черкаського ЛНЗ.

"Бузкові" своє завдання на сезон — зберегти місце в "еліті" — виконали успішно, у чому 35-річний виконавець допоміг їм одним забитим м’ячем у 11 зіграних матчах (943 хвилини).

Однак після завершення кампанії сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тому ЛНЗ оголосив про відхід гравця.

Нагадаємо, що до цього черкаський ЛНЗ на посаді президента очолив 27-річний Віктор Кравченко.