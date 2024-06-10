Україна

Форвард Зорі прокоментував підсумки сезону.

Луганська Зоря фінішувала на 10 сходинці турнірної таблиці української Прем’єр-ліги, випередивши зону перехідних матчів на чотири очки.

Нападник "мужиків" Едуардо Герреро після завершення кампанії прокоментував результати виступів його команди.

"Звичайно, наше підсумкове місце — це не те, на що всі ми розраховували. У нашої команди є потенціал виступати краще. Навіть більше — ми повинні показувати кращі результати.

Але треба також розуміти, що була складна осінь, багато переїздів, зміни тренерів. Це також впливає на загальний підсумок. Хоча не можу сказати, що весна була простіше. Ми також часто грали практично без пауз.

Навесні ми не мали права на помилки. Треба було постійно набирати очки. У нас сильний колектив, гарний склад, тому будемо й далі доводити, що такі невдалі загалом результати — це виключення з правил та справа випадку.

Завжди приємно допомагати команді своїми голами. Тим не менш, як, напевно, і всім іншим нападникам у цілому, мені хотілося б забивати ще більше. Звичайно, не треба зупинятись, треба працювати далі та прогресувати.

Насамперед, будь який гравець повинен ставити перед собою завдання — допомогти команді, думати про команду, а не про власні показники.

Нам треба повернути собі звичні для себе позиції в чемпіонаті — бути нагорі турнірної таблиці. А якщо ти серед кращих, то й особисті показники у багатьох стануть кращими", — заявив панамський виконавець.

За сезон Герреро забив 13 голів та віддав чотири гольові передачі в 33 матчах.