Також черкаську команду залишив Олександр Грановський, помічник головного тренера.
Олег Дулуб, ЛНЗ
10 червня 2024, 18:02
ЛНЗ Черкаси на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером першої команди Олегом Дулубом та його помічником Олександром Грановським.
Незважаючи на те, що черкаська команда в дебютному сезоні УПЛ фінішувала на сьомому місці, сторони вирішили припинити співпрацю.
Нагадаємо, що Дулуб очолив ЛНЗ 30 серпня 2023 року.
"Фіолетові" під його керівництвом зіграли 25 матчів, у яких здобули 10 перемог, 8 матчів зіграли внічию і зазнали 7 поразок.