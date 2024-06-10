Україна

Також черкаську команду залишив Олександр Грановський, помічник головного тренера.

ЛНЗ Черкаси на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером першої команди Олегом Дулубом та його помічником Олександром Грановським.

Незважаючи на те, що черкаська команда в дебютному сезоні УПЛ фінішувала на сьомому місці, сторони вирішили припинити співпрацю.

Нагадаємо, що Дулуб очолив ЛНЗ 30 серпня 2023 року.

"Фіолетові" під його керівництвом зіграли 25 матчів, у яких здобули 10 перемог, 8 матчів зіграли внічию і зазнали 7 поразок.