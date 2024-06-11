Раніше іспанець працював навіть у Шахтарі U-19.
Андрес Карраско, ФК ЛНЗ
11 червня 2024, 17:25
Андрес Карраско став головним тренером ЛНЗ, повідомив офіційний сайт української команди.
46-річний іспанець підписав контракт на два роки.
На юнацькому рівні він тренував упродовж 12 років команди академії Барселони та очолював методологічний департамент Ла-Масіїї.
Крім того, як головний тренер він працював із Шахтарем U-19, а також очолював збірну Кувейту і Динамо Тбілісі.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ звільнив Олега Дулуба.