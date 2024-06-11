Україна

Раніше іспанець працював навіть у Шахтарі U-19.

Андрес Карраско став головним тренером ЛНЗ, повідомив офіційний сайт української команди.

46-річний іспанець підписав контракт на два роки.

На юнацькому рівні він тренував упродовж 12 років команди академії Барселони та очолював методологічний департамент Ла-Масіїї.

Крім того, як головний тренер він працював із Шахтарем U-19, а також очолював збірну Кувейту і Динамо Тбілісі.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ звільнив Олега Дулуба.