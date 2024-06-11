Андрес Карраско став головним тренером ЛНЗ, повідомив офіційний сайт української команди. 

46-річний іспанець підписав контракт на два роки. 

На юнацькому рівні він тренував упродовж 12 років команди академії Барселони та очолював методологічний департамент Ла-Масіїї. 

Крім того, як головний тренер він працював із Шахтарем U-19, а також очолював збірну Кувейту і Динамо Тбілісі. 

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ звільнив Олега Дулуба