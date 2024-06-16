Українець повертається до тренерської роботи.
Кобін, getty images
16 червня 2024, 09:18
Інгулець призначив Василія Кобіна на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт українського клуба.
Повідомляється, що контракт тренера з клубом розрахований на три роки. На цій посаді він замінив Владислава Лупашка, який пішов з команди за обопільною згодою сторін.
39-річний український фахівець останні два роки працював спортивним директором харківського Металіста. До цього він у 2019-2021 роках тренував закарпатський Минай.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Інгулець став чемпіоном Першої ліги України та повернувся до УПЛ.