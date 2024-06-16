Україна

Українець повертається до тренерської роботи.

Інгулець призначив Василія Кобіна на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт українського клуба.

Повідомляється, що контракт тренера з клубом розрахований на три роки. На цій посаді він замінив Владислава Лупашка, який пішов з команди за обопільною згодою сторін.

39-річний український фахівець останні два роки працював спортивним директором харківського Металіста. До цього він у 2019-2021 роках тренував закарпатський Минай.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Інгулець став чемпіоном Першої ліги України та повернувся до УПЛ.