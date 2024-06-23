Україна

Тренер висловив думку стосовно планів клубу влітку.

Юрій Вернидуб прокоментував підготовку Кривбасу до нового сезону.

"Я тут працюю вже третій рік, тому кардинально в підготовці щось змінювати не буду", — цитує тренера офіціний сайт клубу.

"Команда зібралась та розпочинає підготовку до нового сезону. Приїхали всі, окрім збірників. Чекаємо на їх приїзд у найближчі дні. Є мікротравми у деяких хлопців, тому вони поки не в загальній групі.

В цілому все за планом. Від одноразового режиму тренувань згодом перейдемо до дворазового. Команда повинна закласти фундамент фізичної підготовки. Працюватимемо на першому зборі до 29 червня, 30 — вихідний, після чого розпочнеться другий збір.

Так, але ви знаєте, у якій ситуації зараз знаходиться наша країна. Сподіваємось, Міністерство молоді та спорту надасть нам дозвіл на виїзд на закордонні збори. Для нас дуже важливо провести якісні збори саме за кордоном, зіграти спаринги проти хороших європейських опонентів, адже Кривбас представлятиме Україну в єврокубках — Лізі Європи.

Хлопці молодці, адже вони допомогли Минаю, який до останнього туру боровся за збереження місця в УПЛ. Устименко почав забивати — 5 голів в другій частині сезону. Семотюк також непогано виглядав. Тепер хлопці повернулись до нас; подивимось, як вони себе проявлять.

Омельченко, Шевченко, Бутенко та Вілівальд у головній команді? Вони роблять перші кроки в професійному футболі. Хлопці непогано себе проявили, виступаючи за U-19. Ми слідкували за їх прогресом. Тому вони розпочинають перший збір разом з нами. Подивимось, чи зможуть вони конкурувати з гравцями першої команди".

В УПЛ Кривбас зайняв 3 місце.