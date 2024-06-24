Україна

Футболіст провів у Кривому Розі три останніх роки.

Атакувальний півзахисник Микита Татарков є добре відомим українському вболівальнику, бо за свою тривалу кар’єру вже встиг пограти за чималу кількість клубів.

На рахунку 29-річного виконавця виступив за запорізький Металург, одеський Чорноморець, солігарський Шахтьор, ПФК Львів, полтавську Ворсклу, вірменський Пюнік та криворізький Кривбас. За останніх футболіст виступав із 2021 року.

Однак цього міжсезоння Кривбас та Татарков вирішили завершити трудові взаємини.

Клуб подякував Микиті за 61 зіграний матч та шість гольових передач.