Україна

Головний акцент в дизайні — синій та жовтий кольори.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті презентувала новий м'яч від спортивного бренду Puma, який є її технічним партнером з 2021 року.

Тепер футболісти чемпіонату України гратимуть новим м'ячем із ексклюзивним дизайном із традиційними кольорами нашої країни.

Більш того, свою нову розробку німецький бред описує як "м'яч вищого рівня з видатними показниками продуктивності, що допомагає максимізувати рівень гри".

"Головним акцентом у дизайні стало додавання жовто-блакитних кольорів на сам м’яч та логотипів PUMA та УПЛ. Елементи національної айдентики демонструватимуть українську ідентичність на кожному стадіоні та особливе прагнення до нових перемог.

Однакові за формою та розміром 12 панелей забезпечують ідеально збалансований розподіл ваги, а збільшені та глибокі шви гарантують позитивний вплив на аеродинаміку. Разом з цим нова 3D текстурована поверхня з 1.1 мм PU покращує довговічність та аеродинаміку.

Саме цей м'яч використовується в провідних європейських футбольних лігах, які співпрацюють з PUMA, таких як Іспанська футбольна ліга "LaLiga", Українська Прем’єр-ліга, Італійська футбольна ліга "Serie A", Англійська футбольна ліга "EFL" та Португальська футбольна ліга "Liga Portugal", — сказано на офіційному сайті УПЛ.