Україна

Досвідчений голкіпер уклав із "пивоварами" новий контракт.

Колишній голкіпер збірної України Олександр Рибка продовжить захищати кольори київської Оболоні. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

37-річний воротар підписав із "пивоварами" новий контракт, який буде розрахований до червня 2025 року.



В останньому сезоні Олександр Рибка зіграв у 9 матчах, в 5 з яких зміг зберегти ворота "сухими".

Також нагадаємо, що Оболонь змогла зберегти прописку в УПЛ за підсумками стикових матчів.