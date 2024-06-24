Україна

Бразильський фулбек тепер у розташуванні "гірників".

Правий захисник Вінісіус Тобіас повернувся до донецького Шахтаря з оренди в мадридському Реалі, де він перебував починаючи з квітня 2022 року.

Пресслужба "гірників" опублікувала відео з 20-річним бразильцем, який привітався з уболівальниками чинного чемпіона УПЛ.

"Усім привіт", — сказав Тобіас українською у відео.



Зазначимо, що за першу команду Реала молодий бразилець провів лише 88 хвилин в одному матчі Ліги чемпіонів.

За Кастилью (дубль "вершкових") має наступну статистику: 61 матч, 8 асистів. Статистика за Реал Мадрид U-19: 5 матчів, 1 асист.