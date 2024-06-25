Україна

Цей поєдинок стане першим для підопічних Маріно Пушича на зборах у Словенії.

У рамках підготовки до нового клубного сезону донецький Шахтар проводитиме тренувальний збір у Словенії.

Як повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ, свій перший контрольний матч "гірники" проведуть проти Сараєво, який є представником Боснії і Герцеговини.

Товариська зустріч із боснійським колективом відбудеться 29 червня о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на офіційних ресурсах "гірників", включно з YouTube-каналом.