Україна

УПЛ поповнилась представником Тунісу.

Туніський центральний захисник Алаа Грам усе своє "доросле" футбольне життя присвятив виступам за місцевий Сфаксьєн.

Саме в цьому клубі 22-річного виконавця й знайшов донецький Шахтар, після нетривалий процес перемовин щодо трансферу гравця завершився на користь "гірників".

Донеччани оголосили про перехід футболіста та підписання контракту до 2029 року.

За інформацією туніських ЗМІ вартість трансферу склала 2 млн євро.

У цьому сезоні Грам відіграв 17 матчів та забив чотири голи.