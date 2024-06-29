Україна

На чотири голи "гірників" представник Боснії і Герцеговини відповів одним м'ячем.

У рамках підготовки до нового клубного сезону донецький Шахтар проводить тренувальний збір у Словенії, де команда Маріно Пушича провела свій перший товариський матч проти Сараєво.

"Гірники" не зазнали особливих проблем із представником першості Боснії і Герцеговини, відправивши у його ворота протягом спарингу чотири голи, авторами яких стали Данило Сікан, Дмитро Криськів, Адама Траоре (реалізував пенальті) та Егіналду.

Гравці Сараєво, у свою чергу, відзначилися лише голом на початку другого тайму у виконанні Олівейри.

Шахтар – Сараєво 4:1

Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67 (пен.), Егіналду, 84 – Р. Олівейра, 51

Шахтар (старт): Різник – Фарина, Азаров, Тобіас – Назарина, М. Гомес, Бондаренко, Криськів — Кевін, Сікан, Швед

Заміни: Лацабідзе, Глущенко, Дрозд, Егіналду, Козік, Невертон, Огарков, Педріньйо, Савченко, Сігеєв, Твардовський, Траоре, Фесюн, Цуканов