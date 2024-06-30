Україна

Гравці повертаються до своїх базових клубів.

За ходом минулого сезону Олександрія продовжила традицію підписання виконавців на правах оренди, і тому після завершення кампанії клубу настав час прощатись із футболістами, які захищали його кольори впродовж останнього року.

Ідеться про 22-річного центрального півзахисника Артема Кулаковського, який повертається до полтавської Ворскли з 12 матчами та одним голом в УПЛ у складі "поліграфів".

Також 20-річний центральний півзахисник Кирило Сігеєв, який загалом зіграв у чемпіонаті та Кубку України 39 матчів, забивши при цьому два голи, повертається до донецького Шахтаря.

20-річний центральний захисник Роман Савченко, на долю якого за півтора роки припало 18 матчів, так само прибуде до розташування "гірників".

Натомість 23-річний опорний півзахисник Микола Михайленко знову виступатиме за київське Динамо, після 31 матчу та сімох голів у складі Олександрії.

І на останок Кледсон Карвалью да Сілва, більше відомий за прізвиськом Де, повернеться до фінського Марієнгамна на тлі шести матчів УПЛ за пів року оренди.