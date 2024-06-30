Україна

Захисник удруге в кар’єрі залишає рідний клуб.

Український центральний захисник Ярослав Ракіцький є вихованцем академії донецького Шахтаря, і перебував у системі клубу, починаючи з 12-річного віку.

Узимку 2023 року тоді ще 32-річний виконавець повернувся до складу "гірників" на тлі незрозумілих трансферних пригод упродовж чотирьох сезонів до цього, і в підсумку провів у минулій кампанії 18 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.

Однак контракт із Шахтарем у Ракіцького був розрахований лише до 30 червня 2024 року, і оскільки про продовження угоди сторони не домовились, захисник оголосив про свій другий відхід із клубу.

"Із 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце та себе самого донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.

Дякую, Президенте за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися кар’єрою в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене.

Я віддавав всього себе за рідний клуб.

Дякую, Шахтар! Дякую, мій Українській Донецьк!

Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний Донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю у вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди "помаранчево-чорне" серце.

Я залишаю Шахтар. Історія, з якою пов’язане все моє життя, завершилась", — заявив український виконавець.

Загалом, Ракіцький провів за Шахтар 358 матчів, забив 18 голів та віддав 35 гольових передач.