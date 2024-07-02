Україна

Коментар від форварда стосовно виступів у команді.

Руслан Степанюк висловив думку стосовно переходу у Верес.

"Я і вся моя сім’я дуже щасливі, що ми повернулися додому", — цитує форварда офіційний сайт клубу.

"Рівне давно стало для мене рідним домом. Тут зараз живе моя сім’я. Проблем з адаптацією в команді також нема. Я давно знайомий з більшістю футболістів і тренерів. З Богданом Когутом і Валерієм Кучеровим ми і раніше грали за Верес. Стежив за Вересом.

Клуб постійно розвивається. Взяти хоча б стадіон. Коли у Першій лізі свого часу я грав за Верес на руїнах. Зараз це прекрасний стадіон. Так, він потребує певних доопрацювань. Але це класно. Клуб має власну базу з ідеальними тренувальними полями. Клуб рухається вперед.

Моя мета — допомагати клубу рухатися вперед. Допомагати рости молоді. Не хочу багато розповідати — натомість, намагатимуся демонструвати свої якості на футбольному полі. Вірю, що новий сезон стане для нас більш успішним, ніж попередній".

Влітку Руслан вирішив залишити Ворсклу і спробувати сили у Вересі.