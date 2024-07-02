Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 2 липня 2024 року.

На полі клубної навчально-тренувальної бази у Кончі-Заспі перша команда київського Динамо провела свій перший спаринг у рамках підготовки до нового сезону, розгромивши петровський Інгулець.

Підопічні Олександра Шовковського відправили у ворота новачка УПЛ чотири "сухих" м'ячі, авторами яких стали Брагару, Пашко, Лонвейк та Попов.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо – Інгулець:

Динамо – Інгулець 4:0

Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.

У складі Динамо на поле виходили: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Сирота, Дячук, Біловар, Попов, Михавко, Караваєв, Малиш, Вівчаренко, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Царенко, Волошин, Кабаєв, Брагару, Пашко, Піхальонок, Лонвейк, Горбач, Пономаренко, Супряга.