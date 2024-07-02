Україна

Угода розрахована на три роки.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Деміром Шкріелем.

Угода з 26-річним чорногорцем розрахована до літа 2027 року.

У складі полтавської команди Демір виступатиме під 10 номером.

Попереднім клубом футболіста був Морнар Бар, де минулого сезону Демір провів 37 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять асистів.

Також на рахунку Шкріеля один поєдинок у складі збірної Чорногорії.