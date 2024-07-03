Україна

Тренер висловив думку стосовно підготовчих зборів команди.

Головний тренер Зорі Юрій Коваль прокоментував товариський матч на підготовчих зборах.

"Результат важливий завжди – на тренуванні, в грі", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Ми провели тести, на жаль, вони показали різну ступінь готовності гравців. Не всі професіонали. На полі також можна було бачити різну готовність. Тому робили по різному заміни. Комусь давали грати більше, комусь менш.

В нас є нові футболісти. Будемо дивитися на них, давати ігровий час. В перерві хлопці казали – давайте перемагати. Могли це зробити. Тобто це каже про характер, про важливість результату навіть на зборах. Але є такий момент, коли на зборах у всіх матчах перемагаєш, здається, що все робиш вірно. Коли програєш – все погано. Треба реально оцінювати. Дивилися об’єм бігової роботи, тому й після матчу добігали.

В цілому, гідний спаринг, гарні емоції. Готуємось, дивимось. На жаль, є проблеми по деяких позиціям. Ті гравці, котрі є, їх готовність зараз не дозволяє нам на них розраховувати. Якщо немає майстерності, повинна бути готовність. Якщо немає готовності, тоді й майстерність не допоможе. Будемо корегувати роботу, час ще є.

В нас супер умови для підготовки. Поле, на якому грали сьогодні, робиться для збірної Словенії. Вона буде тренуватися на ньому. Тренуємось також в чудових умовах, є можливість для відновлення. Треба все це максимально використовувати.

Чи буде підсилення? Звичайно. Головне, щоб це було саме підсилення. В нас задача не просто знайти футболістів, а знайти тих, хто нас підсилить. Дивимось наших гравців, дивимось іноземців. Не зможе 12-13 людей витягнути весь сезон. Тим паче враховуючи те, що в нас завжди максимальні завдання.

Скоро до нас приєднається декілька гравців. Це складний процес, але ми шукаємо підсилення на кожну позицію".

У товариському матчі Зоря виграла у МТК Будапешт.