Україна

Клуб із Петрово припинив співпрацю з досвідченим хавбеком.

Інгулець офіційно оголосив про відхід свого центрального півзахисника Сергія Панасенка.

32-річний українець залишив клуб із Петрово на правах вільного агента за обопільною згодою сторін.

"Ми щиро дякуємо Сергію за його внесок в клуб. Твій гол на останніх хвилинах у матчі з «Карпатами» залишиться в пам’яті усіх вболівальників клубу.



Бажаємо тобі натхнення, нових досягнень і успіхів у майбутньому", — сказано в заяві Інгульця.

У минулому сезоні Першої лігі Сергій Панасенко провів за Інгулець 9 матчів, в яких він забив один гол та заробив одне попередження. У першій половині кампанії досвідчений хавбек грав за Минай, за який зіграв в УПЛ 8 поєдинків.