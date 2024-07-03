Клуб із Петрово припинив співпрацю з досвідченим хавбеком.
Сергій Панасенко, ФК Інгулець
03 липня 2024, 15:22
Інгулець офіційно оголосив про відхід свого центрального півзахисника Сергія Панасенка.
32-річний українець залишив клуб із Петрово на правах вільного агента за обопільною згодою сторін.
"Ми щиро дякуємо Сергію за його внесок в клуб. Твій гол на останніх хвилинах у матчі з «Карпатами» залишиться в пам’яті усіх вболівальників клубу.
Бажаємо тобі натхнення, нових досягнень і успіхів у майбутньому", — сказано в заяві Інгульця.
У минулому сезоні Першої лігі Сергій Панасенко провів за Інгулець 9 матчів, в яких він забив один гол та заробив одне попередження. У першій половині кампанії досвідчений хавбек грав за Минай, за який зіграв в УПЛ 8 поєдинків.