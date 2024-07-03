Україна

Гравець обійшовся черкаському клубу в понад 200 тисяч євро.

Центральний нападник Марк Ассінор перебрався до ЛНЗ, залишивши словацьку Подбрезову, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

За даними transfermarkt, контракт із 23-річним ганцем розраховано до кінця червня 2027 року, тоді як вартість трансферу склала 230 тисяч євро.

У сезоні-2023/24 Ассінор узяв участь у 34 матчах Подбрезови в усіх турнірах, відзначившись 7 голами і 6 асистами.

Для ЛНЗ Марк став другим літнім підписанням. Раніше склад черкаського клубу поповнив захисник Чорноморця.