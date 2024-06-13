Футболіст перейшов у черкаський клуб як вільний агент.
Ілля Путря, ФК ЛНЗ
13 червня 2024, 21:40
Черкаський ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім захисником Чорноморця Іллею Путрею.
Угода із 26-річним українцем почне діяти з 1 липня 2024 року.
Колишній капітан "моряків" дістався ЛНЗ безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із одеським клубом.
Минулого сезону Путря провів 29 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Для ЛНЗ, який у своєму дебютному сезоні в УПЛ фінішував на сьомому місці, це перший літній новачок.