Україна

Футболіст перейшов у черкаський клуб як вільний агент.

Черкаський ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім захисником Чорноморця Іллею Путрею.

Угода із 26-річним українцем почне діяти з 1 липня 2024 року.

Колишній капітан "моряків" дістався ЛНЗ безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із одеським клубом.

Минулого сезону Путря провів 29 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Для ЛНЗ, який у своєму дебютному сезоні в УПЛ фінішував на сьомому місці, це перший літній новачок.