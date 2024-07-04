Україна

Київський колектив посилився форвардом.

Український нападник Костянтин Бичек за свою нетривалу футбольну кар’єру вже встиг змінити чималу кількість клубів, і найбільше досвіду на "дорослому" рівні він отримав у складі харківського Металісту 1925 упродовж останніх двох сезоні.

Однак "жовто-сині" за підсумками кампанії вилетіли до Першої ліги, тож 24-річний виконавець вирішив скористатись шансом та залишитись у найвищому дивізіоні.

Коли надійшла пропозиція від київської Оболоні, уродженцю Білої Церкви не було потреби роздумувати тривалий час.

Бичек підписав контракт строком на два роки.

За сезон Костянтин відіграв 18 матчів, зробивши один гольовий пас.