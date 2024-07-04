Україна

Півзахисник провів у клубі три сезони.

Харківський Металіст 1925 за підсумками минулого сезону залишив склад учасників української Прем’єр-ліги, тож під час міжсезоння вимушений перебудовуватись для виступів у Першій лізі.

Разом із тим, "жовто-синіх" залишають виконавці, які відігравали чималу роль у проєкті останніми роками.

Зокрема, клуб оголосив про розставання з атакувальним півзахисником Ростиславом Русиним.

28-річний виконавець долучився до складу харків’ян ще в 2021 році, коли залишив львівський Рух у якості вільного агента.

Відтоді на рахунку півзахисника було 43 матчі, шість голів та шість гольових передач, із яких 18 ігор та 2 м’ячі припали на попередню кампанію.