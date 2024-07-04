Україна

Захисник прокоментував виступи у команді.

Габріель Ескінья прокоментував свій перехід до Зорі.

"Я знаю, що підписав контракт з великим клубом в Україні. Сподіваюся, що ми разом виграємо багато матчів в новому сезоні", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

"Я народився в Австрії, але 7 років тому переїхав до Хорватії, де й продовжив свою футбольну кар’єру. Моєю останньою командою був клуб Зрінськи Осієко 1664.

Граю частіше правого центрального захисника, але немає для мене проблем зіграти також центрального захисника зліва.

Чи чув щось про Зорю? Так, я не є винятком. Зоря часто грає в єврокубках, тому, звичайно, чув про команду з Луганська. Я знаю, що це дуже хороша команда. Наприклад, пам’ятаю ігри Зорі проти Рапіду декілька років тому.

Чи розмовляв з тренерами? Вони сказали мені, що хочуть, щоб Зоря грала в хороший, цікавий футбол, що в нас молода команда. Тому я й обрав цей клуб. Мені 20 років і хочу грати в команді вище рівнем, ніж я грав до цього.

Якийсь час грав в одній команді з Яковом Башичем. Розмовляв з ним тут. В Зорі зараз немало гравців з Балкан, знаю хорватську, ми спілкуємось однією мовою, тому мені буде легше адаптуватися у складі чорно-білих".

Наразі подробиці трансферу не розголошуються.