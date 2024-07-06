Гравець не зумів закріпитися в житомирському колективі.
Денис Ндукве, фото Полісся
06 липня 2024, 17:59
Полісся припинило співпрацю з центральним нападником Денисом Ндукве, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
До "вовків" 24-річний українець приєднався взимку цього року, залишивши Звягель. За даними transfermarkt, Ндукве повернеться до команди, яка гратиме в Першій лізі-2024/25.
"Денисе, ми раділи твоєму дебюту в УПЛ. Ти — частина "зграї" назавжди. Безмежно вдячні характеру та сил, які ти вкладав задля досягнення нашої спільної цілі!", — заявили в Поліссі.
У сезоні-2023/24 нападник узяв участь в 11 матчах Полісся в усіх турнірах, відзначившись голом. Також на його рахунку 16 результативних ударів і 2 асисти в 19 поєдинках у всіх турнірах за Звягель.