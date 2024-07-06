Україна

Для команди з Рівного це вже четвертий літній трансфер.

Центральний півзахисник Гіоргі Куція поповнив склад рівненського Вереса, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

До українського колективу 24-річний грузин приєднався на правах вільного агента, залишивши латвійську Лієпаю.

Контракт Куції з Вересом розраховано на 3 роки. За новий для себе клуб він виступатиме у футболці з 6-м номером.

У сезоні-2023/24 вихованець Динамо (Тбілісі) узяв участь у 12 матчах чемпіонату Латвії, відзначившись 1 голом та 1 асистом.