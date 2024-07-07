Це друга контрольна гра команди Юрія Коваля на зборах.
фото ФК Зоря Луганськ
07 липня 2024, 13:36
Сьогодні, 7 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться словенський Белтинці та луганська Зоря.
Для команди Юрія Коваля це буде друга гра на навчально-тренувальних зборах перед стартом нового сезону. Перша гра була проти угорського МТК Будапешт (1:1).
Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Белтинці — Зоря:
За підсумками минулого сезону Белтинці посів третє місце у Другій лізі Словенії, поступившись Примор’ю та Нафті.