Україна

Це друга контрольна гра команди Юрія Коваля на зборах.

Сьогодні, 7 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться словенський Белтинці та луганська Зоря.

Для команди Юрія Коваля це буде друга гра на навчально-тренувальних зборах перед стартом нового сезону. Перша гра була проти угорського МТК Будапешт (1:1).

Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Белтинці — Зоря:

За підсумками минулого сезону Белтинці посів третє місце у Другій лізі Словенії, поступившись Примор’ю та Нафті.