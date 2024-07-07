Україна

"Гірники" доповнять свій склад вихованцем загребського Динамо.

Опорний півзахисник Вольфсбурга Бартол Франьїч вже невдовзі може стати гравцем Шахтаря, передає журналіст Фабріціо Романо.

Відомий інсайдер підтвердив конкретну зацікавленість "гірників" у 24-річному хорваті. Повідомляється, що сторони узгоджують остаточні деталі, тож оформлення трансферу може бути завершено вже дуже скоро.

Сезон-2023/24 Франьїч на правах оренди провів у Дармштадті. Опорник узяв участь у 20 матчах Бундесліги, відзначившись 1 асистом.

Контракт Бартола з Вольфсбургом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.