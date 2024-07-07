Україна

Давид Хочолава представляв "гірників" протягом чотирьох років.

Центральний захисник Копенгагена Давид Хочолава вирішив повісити бутси на цвях, передає офіційний сайт данського клубу.

За останні півтора року 31-річний грузин переніс кілька операцій і реабілітаційних процесів. Однак, травми захисника виявилися настільки складними, що повернутися до виступів на найвищому рівні він уже не зможе.

"Це важке, але неминуче рішення. Я справді намагався і витратив незліченну кількість годин на те, щоб повернутися, але я маю зізнатися, що шляху назад немає. Важко, але я з цим змирився, здоров'я має бути на першому місці", — зазначив Хочолава.

Гравець також пригадав, як йому та його сім'ї допомогли під час повномасштабного вторгнення рф до України.

"Я ніколи не забуду підтримку, яку я та моя сім'я отримали тут, ообливо в найважчі часи після нападу на Україну, де ми відчували велику любов і підтримку", — додав Давид.

У сезоні-2023/24 захисник через травми пропустив 46 матчів Копенгагена в усіх турнірах, зумівши взяти участь лише в 2 поєдинках.

Загалом на його рахунку 2 голи та 1 асист у 62 матчах за клуб. Із Копенгагеном він виграв 2 чемпіонати Данії та 1 Кубок країни.

Із липня 2017 року до липня 2021-го Хочолава представляв донецький Шахтар, узявши участь у 83 поєдинках (3 голи). Разом із "гірниками" він виграв 3 чемпіонати України, 2 Кубка та 1 Суперкубок.

Також на рахунку Давида 44 матчі за одеський Чорноморець (2015-2017), в яких він відзначився 3 голами і 3 асистами.