Україна

Житомирський колектив ставить перед собою, м'яко кажучи, непрості цілі.

Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля висловився щодо завдань житомирян на сезон-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Минула кампанія чемпіонату України була для Полісся дебютною. Клуб із Житомира фінішував 5-м у турнірній таблиці, отримавши місце в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

"Наше мінімальне завдання на наступний сезон – виграти Кубок України і виграти чемпіонат України. Але це мінімально, бо далі в нас Ліга чемпіонів, от там треба буде вже дивитися. Це нормальна історія. Така сама історія з Лігою Конференцій. Сподіваємося, що зробимо президенту на день народження подарунок, а у нього 27 травня день народження. А всі фінали припадають на 25-26 число. Якраз зробимо йому подарунок, і Лігу конференції виграємо", — заявив Тесля.

Амбітний функціонер відповів, чи вірять його словам у команді.

"Ви запитайте у тренерів, у фахівців, у спортсменів. Вони всі вірять, у нас іншого не може бути. А навіщо ми тут не спимо днями, працюємо. Пацани на полі так пахають, вони зараз пристойно пахають. Зараз запитати в будь-якого з них, то ні в кого такої підготовки ніколи не було. Там хтось з пацанів грав десь в Іспанії, то вони кажуть, що ми потрапили до Іспанії з такою інтенсивністю. А ніхто ж так не тренувався, ніхто не відчував це на собі. Зараз пацани пахають і дуже пристойно", — вважає він.

У Лізі конференцій УЄФА-2024/25 Полісся стартує дуеллю з Олімпією (Любляна, Словенія). Матчі другого кваліфікаційного раунду турніру відбудуться 25 липня (у Словенії) та 1 серпня (у Польщі).