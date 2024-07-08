Україна

Один із капітанів збірної України відреагував на влучання російської ракети в київську дитячу лікарню Охмадит.

Черговий масований ракетний обстріл терористичною російською федерацією в понеділок, 8 липня, завершився влучанням однієї з ракет у відомий діагностично-лікувальний заклад у Києві під назвою "Охмадит", який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям.

Один із лідерів та капітанів збірної України Олександр Зінченко, який на клубному рівні захищає кольори лондонського Арсеналу, опублікував пост англійською з реакцією на цю трагічну подію.

"Національна спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Провідна та найбільша дитяча лікарня України. Лікарня, яка нараховує близько 720 ліжок, щорічно лікує близько 20 тис. пацієнтів і виконує близько 10 тис. операцій.

Усі діти в Україні та в усьому світі цього не заслуговують. У мене немає слів. Чистий тероризм. #russiaisaterroriststate", — написав Олександр Зінченко в своєму Instagram, прикріпивши фото влучання російською ракети в дитячу лікарню.



Нагадаємо, що в цей день новоспечений головний тренер Мілана Паулу Фонсека на свою першу пресконференцію на цій посаді з'явився з прапором України на піджаку.