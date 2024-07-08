Україна

Український хавбек не підбирав слів через трагедію в результаті влучання російської ракети в дитячу лікарню в Києві.

Черговий масований ракетний обстріл терористичною російською федерацією в понеділок, 8 липня, завершився влучанням однієї з ракет у відомий діагностично-лікувальний заклад у Києві під назвою "Охмадит", який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям.

Атакуючий півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який на клубному рівні захищає кольори італійської Дженоа, коротко і зрозуміло відреагував на результати терористичного акту з боку росії.

"Оркостанські п*****cи", — написав Руслан Маліновський в Instagram.

Нагадаємо, що в цей день новоспечений головний тренер Мілана Паулу Фонсека на свою першу пресконференцію на цій посаді з'явився з прапором України на піджаку.