Україна

Воротар прокоментував товариський матч на зборах.

Олег Кудрик висловив думку стосовно переможного матчу з ЛНЗ.

"Хороша гра, думаю, ми здорово відіграли", — цитує воротаря офіційний сайт клубу.

"Була непогана інтенсивність, ми показали хороший футбол, десь ще не вистачає фізичної форми, але, вважаю, що з часом будемо додавати у всіх компонентах. На даному етапі була хороша гра з нашої сторони.

Проти нас грала хороша, бойова команда, було корисно, приємно та правильно грати проти сильного суперника. В незалежності від того товариська гра чи ні, кожен хоче перемагати, також кожен на зборах намагається показати себе перед тренерським штабом — це нормально.

Думаю, наша перемога над ЛНЗ була закономірною, але не першу роль відіграє результат у цих матчах. Головне – наша гра, структура та комбінації, які ми награємо, а результат – це приємний бонус, бо перемоги – це завжди приємно".

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