Україна

Житомиряни підписали новачка.

Полісся орендує на рік з правом викупу нападника Олімпії Адміра Брістріча, повідомляється на офіційному сайті житомирян.

Адмір розпочав кар’єру в Зрінськи, але ще на юнацькому рівні нападник перейшов в Тузлу.

Перший досвід гри на дорослому рівні Брістріч отримав у Хравтскьому Драговляці (1 гол та 2 результативні передачі в 14 матчах). Остаточно закріпитися Адмір зумів у люблянскій Олімпії (6 голів та 1 асист), також з Олімпією Брістріч дебютував в єврокубках.

Наразі нападник є гравецем молодіжної збірної Боснії та Герцоговини (6 голів в 11-ти поєдинках).