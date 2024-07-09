Україна

Колективу Руслана Ротаня цей новачок дістався безкоштовно.

Центральний нападник Олександр Філіппов став гравцем Олександрії, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Свій попередній колектив, а саме Дніпро-1, 31-річний українець залишив на правах вільного агента. З Олександрією Філіппов підписав контракт, розрахований до кінця травня 2026 року.

У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 27 матчах Дніпра-1 в усіх турнірах, відзначившись 9 голами і 3 асистами.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія продовжила контракт із Мартинюком.