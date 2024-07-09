Україна

Гравець спробує закріпитися в Полтаві після не надто вдалого періоду в Житомирі.

Центральний нападник Денис Ндукве уклав угоду з Ворсклою, передає офіційна сторінка клубу УПЛ в Instagram.

Контракт із 24-річним українцем розраховано на 3 роки. Свій попередній клуб, а саме Полісся, він залишив на правах вільного агента.

У першій половині сезону-2023/24 нападник представляв Звягель (Друга ліга), відзначившись 16 голами та 2 асистами в 19 матчах у всіх турнірах.

Другу половину минулої кампанії він провів у Поліссі, взявши участь в 11 матчах житомирського клубу в усіх турнірах (1 гол).