Україна

Команди УПЛ готуються до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У першому спарингу львівський Рух на зборах у Словенії поступився хорватському Хайдуку з рахунком 1:3.

Перемогу хорватам забезпечили голи у виконанні Шошича, Дурдова та Скоко. Єдиний м'яч у складі львів'ян забив Притула.

Для Руху це був третій спаринг та перша поразка. Наступні матчі команда Віталія Пономарьова проведе проти Домжале та Осієки – обидві гри заплановані на суботу, 13 липня.

Рух – Хайдук 1:3

Голи: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 65, Скоко, 72.

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Холод, Роман, Підгурський, Притула, Дідик, Руніч, Лях, Краснопір.

У ще одному спарингу черкаський ЛНЗ обіграв столичну Оболонь із рахунком 2:0.

Перемогу черкаській команді принесли голи Муравського та Каплієнка, які забивали в останні шість хвилин матчу.

ЛНЗ – Оболонь 2:0

Голи: Муравський, 84, Каплієнко, 90.

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря, Саліху (Муравський, 66), Муравський (Штефанко, 46, Каплієнко, 66), Каплієнко (Стасюк, 46) – Яшарі (Бар, 80), Тілль (Олійник, 46), Бар (Бойко, 46) – Пасіч (Ассінор, 46), Наумець (Шестаков, 30), Молло (Прядун, 66).

Оболонь (стартовий склад): Рибка, Дубко, Карась, Мороз, Лук'янчук, Суханов, Черненко, Бичек, Груша, Лях, Вишневський.