Україна

"Леви" посилилися досвідченим захисником.

Правий захисник Володимир Адамюк залишив Дніпро-1, ставши гравцем Карпат, передає офіційний сайт львівського клубу.

За даними transfermarkt, за 32-річного українця "леви" віддали 100 тисяч євро. Повідомляється, що контракт із ним розраховано до кінця червня 2025 року.

"Радий приєднатися до Карпат. Мене тепло прийняли у колективі, все дуже подобається. Я вражений клубною тренувальною базою – тут чудові умови. Нічого схожого раніше бачити не доводилося. У команди є все для якісної роботи. Сподіваюся, ми зможемо тішити позитивними емоціями наших вболівальників", — заявив новачок львів'ян.

Дніпро-1 Адамюк представляв протягом 4,5 років. За цей час захисник узяв участь у 103 матчах, відзначившись 9 голами та 9 асистами.

Нагадаємо, що Карпати також підписали Дениса Мірошніченка та Максима Мельниченка (обидва — Дніпро-1).